Plaza Huincul: realizaron capacitación en huertas en la escuela especial N°2

El equipo de la subsecretaría de Desarrollo Productivo de Plaza Huincul realizó una jornada junto a estudiantes y docentes, con entrega de semillas y materiales.

En la escuela especial N°2 se desarrolló una capacitación en huertas a cargo del equipo de agrónomos de la subsecretaría de Desarrollo Productivo de Plaza Huincul. La actividad se enmarca en el trabajo conjunto que se impulsa desde el área municipal para fomentar la educación ambiental y la producción de alimentos saludables en el ámbito escolar.

Durante la jornada, los estudiantes y docentes participaron de una instancia teórica y práctica en la que se compartieron conocimientos sobre el armado de huertas, el cuidado de los cultivos y las técnicas de siembra. Además, se hizo entrega de un kit con semillas de acelga, lechuga, pimiento, cilantro, perejil, tomate, zapallo tronco y espinaca, junto con bandejas de almácigos para la producción de plantines.