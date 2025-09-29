La UNCo y Plaza Huincul lanzan una nueva tecnicatura en Yacimientos No Convencionales

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) junto a la municipalidad de Plaza Huincul anunció el lanzamiento de una nueva propuesta académica gratuita: la Tecnicatura en Yacimientos No Convencionales.

La presentación oficial se realizará el próximo 15 de octubre, en el marco de la Expo Vocacional 2025 de Plaza Huincul, que tendrá lugar en el SAF de la EPET N°10 a partir de las 10 horas.

Durante la jornada, estudiantes y público en general podrán acceder a información detallada sobre la carrera, despejar dudas e incluso realizar la preinscripción.

La Tecnicatura en Yacimientos No Convencionales se suma a la oferta académica de la UNCo en un área estratégica para la región, en un contexto donde la formación de técnicos especializados resulta clave para acompañar el desarrollo energético de Vaca Muerta y de la industria hidrocarburífera.

La Expo Vocacional es un espacio pensado para que jóvenes y familias conozcan las distintas opciones educativas y de formación disponibles en la zona. La inscripción al evento ya se encuentra abierta y puede realizarse a través del siguiente enlace:

Formulario de inscripción