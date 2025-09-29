Incendio en Granja El Amanecer generó preocupación

Dos dotaciones de bomberos voluntarios concurrieron al predio de la empresa Granja El Amanecer por la presencia de focos de incendios en un sector.

Como en cercanías del lugar hay importante cantidad de aserrín, se convocó a bomberos voluntarios para controlar la situación.

No ocurrió en la zona de los galpones, donde funciona el criadero, sino en otro espacio, a cielo abierto. La primera dotación de bomberos actuó con rapidez pero se convocó a una segunda en forma preventiva.

Concurrió Defensa Civil de Cutral Co y una patrulla de la policía provincial