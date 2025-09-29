Empieza la semana y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Septiembre empieza a despedirse y para esta jornada se anuncia el cielo despejado.

En cuanto a la temperatura, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- indica una máxima de 19° Centígrados aunque hacia la noche, la mínima descenderá hasta llegar a 1° bajo cero.

El viento se presentará del sudoeste a 22 kilómetros con ráfagas de 38 kilómetros durante el día; para la noche, se mantendrá el mismo cuadrante con una velocidad constante de 38 kilómetros y las ráfagas de 44.

Para mañana, la temperatura mínima será de 2° y la máxima orillará los 21° Centígrados.