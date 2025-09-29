¿El yoga puede ayudar en el parto? Hablan las profesionales

En los últimos tiempos las actividades alterantivas al cuidado tradicional ganan más adeptas entre las mujeres gestantes.

Para responder dudas, podés participar en este vivo que propone la cuenta Gestando en Movimiento, con la magister en Salud Sexual y licenciada en Obstetricia, Soledad Soberon. La cuenta es @gestandoenmov en Instagram

En el vivo, que será este lunes a las 19, hablará con Vir Rocha, licenciada en obstetricia, preparadora integral para la maternidad con recursos de yoga, ayurveda e hipnoparto.

Si te interesan estos temas, podés sumarte al vivo