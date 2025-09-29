Antinarcóticos: “Recibimos cinco denuncias por semana”, dijo el asistente letrado de Cutral Co

Rodrigo Blanco, asistente letrado de la Fiscalía de Antinarcóticos, aseguró que la comunidad en Cutral Co y Plaza Huincul es reticente a denunciar pero que gracias a la difusión del código QR en todos los espacios públicos se reciben unas 5 denuncias semanales.

En el caso de la vivienda derrumbada en el barrio Otaño se la tenía identificada como lugar de venta de estupefacientes desde hace cinco años.

En los últimos meses se allanó en tres oportunidades hasta que se avanzó judicialmente y se consiguió la desafectación municipal.

Además el jefe policial, Tomas Díaz Pérez, anunció que desde el “sábado a la noche se empezaron con el primero de muchos operativos que van a ser sorpresivos, aleatorios, con gran presencia policial”. Y agregó que se realizaron operativos “en 14 puntos de la provincia con colaboración de federales, también con perros detectores, todas las dependencias antinarcóticos de toda la provincia trabajando para que realmente haya presencia del Estado en el combate de la droga, algo que lamentablemente durante muchos años estuvo ausente”