Ya podés inscribirte en los Clubes Digitales de Fundación YPF

Los clubes son libres, gratuitos y 100% online y estarán disponibles para las localidades de Plaza Huincul, Cutral Co, Rincón de los Sauces, Neuquén Capital, Añelo y Sierra Grande.

Se informó que son 12 encuentros virtuales en los que los participantes van a desarrollar competencias de pensamiento computacional, design thinking, diseño de producto y desarrollo Web; además de aprender a trabajar en equipo, tener iniciativa y tomar decisiones.

Se cursa todos los sábados de 10 a 13 h y durante tres meses en los que son acompañados por docentes.

Los cupos son limitados y pueden inscribirse hasta el 18 de agosto inclusive ingresando a Lab.fundacionypf.org/formacion-digital/clubes

Este año, Fundación YPF incorporó contenidos asincrónicos destinados a que los estudiantes adquieran habilidades y herramientas de comunicación efectiva y escucha activa, claves para comunicar los proyectos realizados.

Estas propuestas fueron desarrolladas en el contexto de una alianza estratégica con Fundación Ideas que Transforman y en articulación con la iniciativa Oportunidades Únicas.

Los clubes digitales tienen como objetivo despertar vocaciones tempranas por la tecnología a través del desarrollo de habilidades digitales y la creación de proyectos tecnológicos con impacto social y ambiental.