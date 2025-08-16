Rolando Figueroa se reunió con intendentes para que continúe el Pacto de Gobernanza

De acuerdo a lo informado, el intendente Claudio Larraza participó de un encuentro encabezado por el gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, junto a jefes comunales de municipios de primera categoría.

El objetivo fue avanzar en la unificación de criterios de cara a la tercera etapa del Pacto de Gobernanza, fortaleciendo el trabajo articulado entre el gobierno provincial y los gobiernos locales.

Al respecto, el intendente de Plaza Huincul afirmó: “Estamos comprometidos con una manera de gobernar que refleja nuestra identidad como neuquinos y que forma parte del orgullo de pertenecer a esta provincia. Trabajar de forma organizada y en conjunto nos ha permitido crecer de manera constante durante estos dos años, y miramos con optimismo hacia un 2026 próspero, con un trabajo articulado entre los municipios y el gobierno provincial”.

Los Pactos de Gobernanza son acuerdos firmados por el gobernador Rolando Figueroa junto a intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre el gobierno provincial y los gobiernos locales.

En este caso se avanza en la conformación de la tercera etapa, siendo la 1° y 2° firmadas en febrero y diciembre del año 2024 respectivamente.

En cada etapa se establecen propósitos y acuerdos específicos, a la vez que se ratifican otros asumidos con anterioridad.