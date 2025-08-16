La tradicional cabalgata a Ceferino Namuncurá fue distinguida en Cutral Co

En la última sesión del Concejo Delibeante de Cutral Co, se aprobó la declaración de interés municipal a la peregrinación y cabalgata al Santuario de San Ceferino Namuncurá, en Neuquén del Medio.

La actividad religiosa y tradicionalista, está organizada por la Agrupación Gaucha “Servidores de la Virgen Nuestra Señora de San Juan de Los Lagos” y lleva varios años en marcha.

La iniciativa destaca la actividad que año a año permite el acercamiento de los fieles y seguidores a Ceferino Namuncurá, con una cabalgata. Sin embargo, no todos los participantes van a caballo, sino que muchos acompañan la peregrinación en vehículos, o en bicicleta.