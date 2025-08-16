La Libertad Avanza definió sus candidatos de Neuquén para las legislativas

Este viernes, La Libertad Avanza -LLA- confirmó quiénes serán los candidatos y candidatas a senadores y diputados para las elecciones legislativas de octubre. Nadia Márquez y Pablo Cervi encabeza la lista para el Senado. En diputados, lo hará Gastón Riesco.

Desde el espacio político se informó que después del congreso partidario, se resolvió que la actual diputada nacional Nadia Márquez irá en el primer lugar de la lista, seguida por el legislador Pablo Cervi.

Márquez, presidente del partido y flamante candidata a senadora, aseguró que “Son tiempos de hombres y mujeres que transformen el país, basta de las mismas políticas que nos llevaron al borde del precipicio”.

Destacó la importancia de la lealtad al proyecto nacional y el compromiso de acompañar al presidente Javier Milei. “Este es un momento histórico para nuestro país y para nuestra provincia”, dijo la diputada. “Nuestra tarea es clara: debemos acompañar el proyecto de transformación que lidera el presidente Milei y ser leales a los principios que nos trajeron hasta acá”.

La lista a la Cámara Alta la completan Sofía Ayala (referente de Plottier) y Andrés Ros (secretario político).

Mientras que la nómina para la cámara de diputados estará encabezada por Gastón Riesco, a quien acompañarán Soledad Mondaca, de Rincón de los Sauces y Carlos Joaquín Figueroa, de Cutral Co. La completan Alejandra Durdos (vicepresidente de LLA-Neuquén); Nicolás Montero (concejal de Neuquén); y Luz Ricardes (referente de Villa La Angostura).