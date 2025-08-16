Este es el pronóstico para el sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

El sábado -que para muchos signfica parte del fin de semana largo- se presentará con cielo parcialmente nublado.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indicó que la máxima en el día será de 14° y la mínima de 6° Centígrados.

El viento se espera del sector sudeste a 7 kilómetros con ráfagas de 11 a lo largo del día. Para la noche, se incrementará y cambiará de cuadrante: del noreste a 15 kilómetros con ráfagas de 32.

El cielo estará parcialmente nublado durante el día y para la noche se cubrirá.

Para el domingo se esperan condiciones similares: 7° de mínima y 13° Centígrados de máxima.