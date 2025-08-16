El Club Leo Quimey Cutral Co y Huincul hizo donaciones

Como parte de las acciones solidarias que lleva adelante el Club Leo Quimey Cutral Co y Plaza Huincul se entregaron dos elementos destinados a mejorar la calidad de vida de vecinos y pacientes de la comunidad.

Por un lado, se concretó la donación de un par de lentes recetados a un vecino que los necesitaba con urgencia. Esta entrega permitirá que el beneficiario pueda desarrollar sus actividades diarias con mayor comodidad y mejorar notablemente su visión.

Asimismo, integrantes del Club Leo hicieron entrega al servicio de Kinesiología del hospital de Complejidad Media de un auto andador infantil, elemento que será utilizado para la rehabilitación y tratamiento de niños y niñas que asisten al sector.

Desde la entidad se resaltó que ambas acciones reflejan “el compromiso permanente de la organización con las necesidades de la comunidad, trabajando de manera voluntaria y articulada para brindar soluciones concretas allí donde más se requieren”.