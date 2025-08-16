Desbarataron una banda dedicada al microtráfico de drogas en Plaza Huincul

A través de una denuncia anónima que llegó por la página web del Ministerio Público Fiscal, se logró desbaratar a uno de los “principales y más activo” puntos de comercio ilícito de drogas que operaba en Plaza Huincul. En un allanamiento se secuestró cocaína, marihuana y varios elementos relacionados al comercio a pequeña escala.

Según se informó la División Antinarcóticos de Cutral Co concretó un allanamiento en el que halló dosis de estupefacientes listas para la venta.

La denuncia que se hizo en la página web daba cuenta que en una casa del barrio Otaño se practicaba la actividad ilícita de comercialización de sustancias estupefacientes, lo que podría considerarse una boca de expendio de dichas sustancias en la modalidad que se encuadra dentro del “microtráfico de drogas”.

Se informó de inmediato a la Unidad Fiscal Única de Cutral Co y el fiscal jefe Gastón Liotard dispuso el inicio formal de la investigación.

Las tareas empezaron a fines de julio y durante quince días, el personal observó que efectivamente había movimientos compatibles con la venta de estupefacientes.

Los investigadores comprobaron la concurrencia de personas en diferentes horas del día y con mayor concurrencia durante la tarde y noche. “Se acercaban a la vivienda investigada y permanecían escasos lapsos de tiempo, donde realizaban el intercambio de dinero por pequeños envoltorios de lo que se presume resultarían ser sustancias estupefacientes”, se informó.

Atendían el kiosco al menos cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, todos vivían en esa casa. Junto a ellos hay dos menores de edad y otros dos mayores y una niña que ocupan otra casa, en otro sector del mismo lote y todos son familiares.

En el allanamiento se secuestró además de la droga, dos vehículos, que se estima eran utilizados para llevar a cabo la actividad delictual, telefonos celulares, y otros elementos de interés para la investigación.

Las siete personas mayores de edad fueron notificadas del inicio de la causa judicial por presunta infracción a la ley nacional N° 23.737.

Desde la división Antinarcóticos se informó que en los últimos quince días se logró desbaratar cuatro puestos de venta -siempre en el contexto del microtráfico- que incluye cocaína y marihuana; el dinero en efectivo en gran cantidad; cuatro vehículos; cuatro armas de fuego; y otros elementos. En total, hay ya 16 imputados e investigados.

Para estas diligencias se contó con la colaboración del personal policial integrantes del grupo Especial Geop, Comando Radioeléctrico y la Dirección Seguridad Interior Cutral Co.