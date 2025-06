Realizan controles mensuales a taxis y remises en Cutral Co

La inspección se llevó a cabo en la Terminal de Ómnibus y alcanzó a vehículos de las bases La Cumbre y Cutral Co. Evalúan higiene, documentación y condiciones técnicas.

Este miércoles por la mañana se realizó una nueva jornada de inspección a taxis y remises en la Estación Terminal de Ómnibus de Cutral Co. El operativo se enmarca en el cronograma de controles mensuales obligatorios que deben cumplir los 180 vehículos habilitados para prestar servicio en la Comarca Petrolera.

La directora de Transporte municipal, Jesica Narambuena, informó que la actividad comenzó el martes, con controles en las bases Full Time, Los Libres y Avenida, y continuó este miércoles con los móviles pertenecientes a las bases La Cumbre —por la mañana— y Cutral Co, en horario vespertino.

Durante las inspecciones, el personal verifica el cumplimiento de una serie de requisitos indispensables para prestar el servicio de transporte público. Entre ellos se encuentran: la presencia del titular del vehículo, el estado general de higiene, la identificación visible con los logos reglamentarios, la vigencia de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), los seguros obligatorios, la patente al día y la portación del matafuegos.

En relación a los casos que no cumplen con alguna de las condiciones exigidas, Narambuena explicó que no se detectaron mayores inconvenientes. “Si el vehículo no está en condiciones de circular, se consulta el motivo y se otorgan algunos días para que el titular regularice la situación”, señaló.

Desde la Dirección de Transporte remarcaron que este tipo de controles busca garantizar la seguridad de los pasajeros y el correcto funcionamiento del servicio en toda la región.