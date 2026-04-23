Invitan a participar de torneo de ajedrez en Cutral Co

Habrá premios en efectivo, trofeos y medallas

La ciudad de Cutral Co se prepara para recibir un nuevo evento deportivo y cultural: un torneo de ajedrez abierto que convoca tanto a jugadores experimentados como a aficionados de la región.

El certamen, denominado “Torneo de Ajedrez Libre”, se llevará a cabo el próximo 10 de mayo de 2026 a las 14:00 horas en la sede del barrio Centro Sur. La competencia contará con un formato de juego rápido, bajo el sistema 10+3 (diez minutos por jugador más tres segundos de incremento por jugada), lo que garantiza partidas dinámicas y de alto nivel.

Según informaron desde la organización, habrá premios en efectivo, trofeos y medallas, lo que suma atractivo a una jornada que promete reunir a la comunidad ajedrecística local y regional.

La inscripción tiene un costo de $10.000, y quienes deseen participar pueden comunicarse con el Círculo de Ajedrez Enroque a través de los teléfonos 299-4675551 o 299-5720339.