Cutral Co: realizarán “Danza en la Calle”

El próximo sábado25

En el marco del Mes de la Danza, se realizará una actividad abierta al público bajo el nombre “Danza en la Calle”, una iniciativa que busca acercar esta expresión artística a la comunidad en un formato accesible y participativo.

La jornada tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril a partir de las 18 horas, en la intersección de Roca y Carlos H. Rodríguez. La propuesta invita a vecinos y vecinas de todas las edades a sumarse, sin necesidad de experiencia previa, con el objetivo de compartir el movimiento en un espacio no convencional.