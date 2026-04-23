Plaza Huincul inicia la segunda etapa del programa “Sé tu Mejor Versión” para adolescentes

Busca promover la expresión, el autoconocimiento y el desarrollo de habilidades para la vida cotidiana.

La Dirección de Niñez y Adolescencia de Plaza Huincul anunció el inicio de la segunda temporada del dispositivo para adolescentes “Sé tu Mejor Versión”, un espacio gratuito destinado a jóvenes que busca promover la expresión, el autoconocimiento y el desarrollo de habilidades para la vida cotidiana.

La propuesta se desarrollará todos los miércoles de 18:30 a 20:00 horas en la sede ubicada en Antonio Merida N° 444, y estará coordinada por el equipo técnico del área municipal. Según informaron desde la organización, el objetivo principal es generar un ámbito de confianza donde los adolescentes puedan compartir experiencias, expresar lo que sienten y abordar distintas problemáticas sin prejuicios.

Las inscripciones y consultas pueden realizarse a través del número de contacto 2996131181.