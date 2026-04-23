Cutral Co: dictarán un taller de camperas de abrigo

En la sede del barrio Centro Sur

En la ciudad de Cutral Co, la sede Centro Sur anunció el lanzamiento de un nuevo espacio de capacitación orientado a la confección textil. Se trata del “Taller de Camperas de Abrigo”, una propuesta pensada para quienes deseen aprender técnicas de costura aplicadas a prendas de invierno, con salida práctica y potencial emprendedor.

La iniciativa comenzará el próximo 9 de mayo y se desarrollará en la sede ubicada en Elordi 28, donde las y los participantes podrán adquirir conocimientos sobre el uso de máquinas de coser, selección de telas, armado de moldes y confección de camperas con materiales abrigados.

Las inscripciones y consultas se pueden realizar a través de WhatsApp al 299017036, número habilitado para brindar información sobre cupos, horarios y requisitos.