Cutral Co: dictarán un taller de camperas de abrigo

En la ciudad de Cutral Co, la sede Centro Sur anunció el lanzamiento de un nuevo espacio de capacitación orientado a la confección textil. Se trata del “Taller de Camperas de Abrigo”, una propuesta pensada para quienes deseen aprender técnicas de costura aplicadas a prendas de invierno, con salida práctica y potencial emprendedor.
La iniciativa comenzará el próximo 9 de mayo y se desarrollará en la sede ubicada en Elordi 28, donde las y los participantes podrán adquirir conocimientos sobre el uso de máquinas de coser, selección de telas, armado de moldes y confección de camperas con materiales abrigados.
Las inscripciones y consultas se pueden realizar a través de WhatsApp al 299017036, número habilitado para brindar información sobre cupos, horarios y requisitos.