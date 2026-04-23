Neuquén abre concurso para cubrir 32 cargos médicos en toda la provincia

En paralelo, se confirmó la incorporación definitiva de diez agentes que ya habían superado sus respectivos concursos.

El Ministerio de Salud de Neuquén oficializó el llamado a concurso para cubrir 32 cargos profesionales en el sistema sanitario público.

La medida busca dar respuesta a la creciente demanda de atención, fortaleciendo la medicina general y áreas clave como pediatría, psiquiatría, diagnóstico por imágenes y medicina laboral. Desde la cartera sanitaria señalaron que la iniciativa apunta a mejorar la cobertura y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud.

En cuanto a la distribución de vacantes, el hospital doctor Ramón Carrillo encabeza la lista con cinco cargos disponibles, seguido por el hospital doctor Horacio Heller, que contará con tres puestos. Además, hospitales de Plottier, Loncopué, El Cholar, Aluminé, Zapala y Chos Malal incorporarán dos profesionales cada uno.

También se prevé la asignación de un cargo en San Patricio del Chañar, Andacollo, Villa La Angostura, Cutral Co y Plaza Huincul, Rincón de los Sauces y Villa Pehuenia. A su vez, el concurso contempla seis cargos destinados a organismos centrales y direcciones provinciales, incluyendo la sede ministerial y la Región Sanitaria Lagos del Sur.

En paralelo, se confirmó la incorporación definitiva de diez agentes que ya habían superado sus respectivos concursos. Entre ellos se destaca la designación de una licenciada en servicio social en el hospital de Las Ovejas y el ingreso de un grupo de profesionales al hospital de Junín de los Andes.

Por otra parte, el Gobierno provincial autorizó nuevos llamados a concurso para cubrir vacantes generadas por jubilaciones y renuncias en distintos hospitales, entre ellos los de Centenario y Rincón de los Sauces. Las convocatorias incluyen cargos en odontología, fonoaudiología, laboratorio, cocina y maestranza, en el marco de una estrategia integral para fortalecer los equipos de salud en toda la provincia.