“La Orquesta de los Chicos” anunció su desvinculación de la Universidad del Comahue

La Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Co anunció que después de 22 años de vida, se desvinculó de la Universidad Nacional del Comahue.

De este modo, relataron cómo fue el origen del vínculo hasta hoy. A continuación compartimos su comunicado:

“Desde el año 2022, cuando asumieron las actuales autoridades de la Universidad Nacional del Comahue (2022), se evidenció una relación distante y totalmente desinteresada hacia nuestro Programa Social y

Educativo, la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Co”.

“A pesar de reiterados intentos por sostener el vínculo, no hubo ninguna gestión desde la UNCo que propiciara la proyección social y cultural de nuestra orquesta, que ya posee 22 años de trayectoria ininterrumpida en la tarea de dar cumplimiento al derecho a la educación artística de las infancias en la comarca”.

“Lamentablemente, en enero de este año (2025), las autoridades de la UNCo adoptando los modos y procedimientos característicos del actual gobierno nacional, dieron por terminada la vinculación laboral del Director Musical, Marcelo Chevalier, luego de 26 años de trabajo, sin ninguna notificación formal que informara dicha decisión. Hasta el momento, las autoridades universitarias no se han interesado ni preocupado por el destino de los chicos y chicas de la orquesta, a quienes no conocen, ni nunca tuvieron intención de conocer”.

“Resulta necesario, entonces, comunicar la desvinculación total del Programa Social y Educativo de la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Co con la Universidad Nacional del Comahue, en cuyo seno se originó y desarrolló, siendo uno de los primeros organismos orquestales de inclusión y

promoción social para las infancias en la Provincia de Neuquén, y uno de los primeros en el país”.

“Deseamos reconocer y agradecer a las gestiones a cargo del gobierno de la UNCo y a las personas que conformaron la comunidad universitaria, entre los años 2003 y 2022, quienes entendieron la importancia de este Programa, fueron parte de su creación junto a la Municipalidad de Cutral Co, acompañaron y

fortalecieron nuestra orquesta”.

“Nuestra querida orquesta no deja de existir. Al contrario: reafirmamos nuestro compromiso con los derechos culturales de las infancias, con la educación pública y con la comunidad que siempre nos acompañó”.

“Agradecemos a la Municipalidad de Cutral Co y al Concejo Deliberante de Cutral Co, su respaldo y a todas las instituciones que adhieren a nuestro Programa social y educativo; a los/as docentes, familias, amigos/as, artistas, y muy especialmente, a los y las jóvenes que hicieron y están haciendo de esta

orquesta, una herramienta de transformación real”.

“Seguimos adelante con más fuerza que nunca. Porque creemos en el derecho de las infancias a la educación musical comunitaria y de calidad”.





El origen de la orquesta:



Desde hace 22 años, niñas y niños de Cutral Co y Plaza Huincul acceden a la formación orquestal integral ( técnica instrumental, lectoescritura musical, práctica orquestal), a cada familia se les entrega un instrumento en comodato. Participaron en conciertos locales, regionales y nacionales junto a grandes referentes de la cultura nacional. La madrina, in Memorian, es la doctora Carmen Argibay.



A lo largo del tiempo asesoraron y colaboraron en la conformación de orquestas y ensambles en diferentes ciudades de la Patagonia.

Los egresados de orquesta continúan sus estudios universitarios y terciarios. La Orquesta ha sido distinguida por el Honorable Senado de la Nación, por la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, por el Ministerio de Educación de la Provincia del Neuquén y por el Honorable Concejo

Deliberante de Cutral Co debido a su compromiso educativo y cultural.