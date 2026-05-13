Cutral Co: Libélula Púrpura invita a charla sobre Alzheimer

En la sede del barrio Centro Norte

El grupo de autoayuda “Libélula Púrpura”, destinado a familiares de pacientes con Alzheimer, realizará una charla informativa abierta a la comunidad el próximo 15 de mayo a las 17 horas en la sede del barrio Centro Norte, ubicada en Avenida del Trabajo 330.

La actividad contará con la participación de la auxiliar en neuropsicología Laura Pic, el abogado Omar Pérez y la psicóloga Florencia Pizurria, quienes abordarán diferentes aspectos vinculados al acompañamiento de personas con Alzheimer, el impacto emocional en las familias y el asesoramiento legal relacionado con esta enfermedad.

El encuentro será coordinado por Andrea Pereyra y Mariela Ibáñez, referentes del grupo de autoayuda, que desde hace tiempo trabaja brindando contención e información a familiares y cuidadores. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 299-508-5542 y 299-596-3306.