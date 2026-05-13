Cutral Co: realizan venta de locro solidaria para colaborar con profesor de fútbol

Quien necesita reparar su vehículo.

La comisión vecinal del barrio Parque Oeste impulsa una venta de locro solidaria con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a Juanjo, profesor de la escuela de fútbol que funciona en la sede barrial, quien necesita reparar su vehículo.

Según informaron desde la organización, el auto representa una herramienta fundamental para el docente, ya que le permite trasladarse y continuar acompañando diariamente a niños, niñas y familias vinculadas a las actividades deportivas del barrio.

La jornada solidaria se realizará el próximo 25 de Mayo y busca convocar a vecinos y vecinas de Cutral Co para colaborar mediante la compra anticipada de porciones.

El valor establecido es de $30.000 por porción o 2 porciones por $50.000, e incluye pan y salsa. Las porciones podrán retirarse en la sede del barrio Parque Oeste. Quienes deseen realizar encargos anticipados pueden comunicarse al 2996031102, contacto correspondiente a Juanjo.