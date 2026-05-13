El ISSN habilitó un nuevo canal de consultas por WhatsApp

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo canal de atención destinado a responder consultas generales de afiliados y afiliadas de manera ágil y en tiempo real.
La atención se realiza exclusivamente mediante mensajes de WhatsApp al número +54 9 299 6556200, y está orientada a brindar asesoramiento sobre trámites, gestiones, servicios y prestaciones que ofrece la obra social provincial.
Desde el organismo informaron que el servicio funciona de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14.30, y aclararon que el canal no recibe llamadas telefónicas ni documentación adjunta, ya que fue creado únicamente para consultas e información.