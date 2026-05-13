El ISSN habilitó un nuevo canal de consultas por WhatsApp

El canal no recibe llamadas telefónicas ni documentación adjunta

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo canal de atención destinado a responder consultas generales de afiliados y afiliadas de manera ágil y en tiempo real.

La atención se realiza exclusivamente mediante mensajes de WhatsApp al número +54 9 299 6556200, y está orientada a brindar asesoramiento sobre trámites, gestiones, servicios y prestaciones que ofrece la obra social provincial.

Desde el organismo informaron que el servicio funciona de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14.30, y aclararon que el canal no recibe llamadas telefónicas ni documentación adjunta, ya que fue creado únicamente para consultas e información.