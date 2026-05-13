Empresas energéticas refuerzan becas y programas de empleo en Neuquén

Durante 2025 este financiamiento permitió desarrollar 22 capacitaciones presenciales y virtuales junto a 11 instituciones académicas públicas y privadas.

El gobierno de Neuquén anunció nuevos aportes económicos del sector privado para fortalecer las becas Gregorio Álvarez y el programa Emplea Neuquén. Los convenios fueron firmados por el gobernador Rolando Figueroa junto al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

A través del acuerdo, GeoPark destinará 250 mil dólares al programa de becas Redistribuir Oportunidades, una iniciativa provincial orientada a garantizar el acceso a la educación de niños, adolescentes y jóvenes en toda la provincia.

Por su parte, Shell plc renovó su apoyo al programa Emplea Neuquén con un aporte de 151 mil dólares para sostener y ampliar capacitaciones laborales durante 2026. Las formaciones estarán enfocadas en sectores estratégicos como petróleo y gas, comercio, turismo, construcción, salud y agroindustria.

Según se informó, durante 2025 este financiamiento permitió desarrollar 22 capacitaciones presenciales y virtuales junto a 11 instituciones académicas públicas y privadas.