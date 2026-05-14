Plan FinEsTec: más de 1.100 estudiantes comenzaron tutorías virtuales para completar sus estudios

En esta primera etapa se conformaron 109 aulas virtuales que abarcan 379 materias.

El Programa FinEsTec dio inicio esta semana a una nueva cohorte con 1.124 estudiantes de toda la provincia, quienes comenzaron las tutorías virtuales para completar sus trayectorias en escuelas técnicas (EPET) y agropecuarias (EPEA).

La propuesta, impulsada por el Consejo Provincial de Educación en articulación con el área de Políticas Educativas y el Equipo Jurisdiccional de Trayectorias Educativas, busca garantizar la terminalidad educativa mediante espacios de cursada virtual, materiales de estudio y evaluaciones asincrónicas.

En esta primera etapa se conformaron 109 aulas virtuales que abarcan 379 materias. Los estudiantes adeudan en conjunto más de 5.000 asignaturas, que deberán aprobar para obtener el título.

El programa tendrá una duración de tres meses, con clases sincrónicas y acompañamiento docente personalizado. Desde el CPE informaron que las aulas ya se encuentran completas y que la inscripción está cerrada.

En paralelo, continúa la implementación del Plan FinEs para jóvenes y adultos de CPEM, con más de 2.500 inscriptos en tutorías virtuales en distintas áreas curriculares.