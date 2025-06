En la sesión de este jueves, se aprobó en mayoría el despacho que se analizó en la comisión de Gobierno, Planificación y Desarrollo sobre el tren trasandino. Es una comunicación que está dirigida al gobernador Rolando Figueroa. Lo mimo se compartirá a las autoridades de los municipios de Neuquén, Plaza Huincul, Senillosa, Plottier y Zapala.

Los autores de la propuesta son Hugo Deisner y María Elena Paladino (que no estuvo en la sesión), del bloque Todos por Cutral Co junto a los bloques de UP y del MID.

Entre los fundamentos, la comunicación tiene como consideraciones que el gobernador Figueroa priorice las gestiones por el tren trasandino sur, en la interconexión con Chile. Se propone conectar a Zapala con los puertos chilenos, combinando entre el ferrocarril y camiones para lograr la conectividad y la integración regional.

Se indicó además que se propicie la comunicación para conectar con los dos océanos el Atlántico y el Pacífico. Y que a la vez se promueva la posibilidad de que vuelva el tren de pasajeros que hoy se denomina Tren del Valle y que llega hasta Plottier.

La iniciativa se aprobó por mayoría porque la concejal Jesica Rioseco no lo apoyó. Sostuvo que el transporte por tren “dejaría sin trabajo a muchas familias” en alusión a las fuentes de empleo que genera el transporte por camiones.