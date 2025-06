En junio, Cutral Co y Plaza Huincul recuerdan a las víctimas del Operativo Cutral Co, uno de los episodios más dolorosos de la última dictadura militar, ocurrido en junio de 1976. Durante este mes, diversas actividades buscan mantener viva la memoria, exigir verdad y justicia, y fortalecer la conciencia colectiva.

La agenda comienza este viernes 13 de junio con una conferencia de prensa en el Salón Mirtha Dovis, organizado por la seccional local de ATEN. Además, ese mismo día se realizará el armado colectivo de una muestra fotográfica y documental que quedará abierta durante toda la semana para la comunidad.

El sábado 14, el colectivo participará con una intervención en la Escuela de Formación de ATEN, continuando así con el trabajo educativo y reflexivo en torno a los derechos humanos.

El jueves 19, en el Instituto de Formación Docente N° 14, se proyectará una película relacionada con el tema, acompañada de testimonios y un análisis colectivo, fomentando un espacio de reflexión profunda sobre la dictadura y sus consecuencias.

Finalmente, el miércoles 25 de junio se realizarán dos actividades enmarcadas en la fecha central de conmemoración: a las 14:30 horas, en el espacio protegido Nuke Mapu, y a las 19 horas un curso taller sobre derechos humanos en el IFD N° 1, que contará con puntaje docente.

Desde la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Ex presos Políticos (AFADDEP) y el colectivo H.I.J.O.S. de Cutral Co y Plaza Huincul, se destaca la importancia de mantener viva la memoria para que estos hechos no se repitan. “Es la historia escrita por las víctimas, por los sobrevivientes, por sus familias y por el pueblo”, afirmaron sus integrantes.

Las autoridades y organizaciones convocan a estudiantes, docentes y público en general a participar de estas actividades que buscan consolidar un espacio de memoria activa y colectiva.