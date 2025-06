Una calle del barrio Unión en la zona de nuevos loteos, entre Hipólito Yrigoyen y Leandro Alem llevará el nombre de la vecina Ana Lía Szloda, conocida como Lila. Así lo aprobó por unanimidad de las y los ediles presentes.

“Si me dan la palabra capaz que estoy hasta mañana. Lo que quiero decirles es que uno no piensa que puede haber hecho cosas y que se valore. Así que yo le digo gracias a ustedes porque me reconocen y gracias a todas las personas que me quieren y que están conmigo”, dijo emocionada.

La iniciativa fue de la edila Elida González. Fundamentó su presentación que cosechó el apoyo del resto del cuerpo, es que conoció a la vecina porque hace unos años atrás acudió a solictar ayuda al Concejo para la reimpresión del libro que relata la histora del barrio que formó parte de la empresa extranjera Exon y que cuando se fue del país, desapareció. Sus restos quedan en la zona de Filli Dei Sur. El libro lo escribió con su amiga Ana Kobryniec, ya fallecida y se llama “Cuando el sol se apagó”.

En la ordenanza que dispone la imposición del nombre se mencionó que es en “reconocimiento a su aporte a la historia y cultura local”. Destacaron la sensibilidad del libro que reflejó la vida en los campamentos petroleros y la formación de su familia junto a Hilario Baldevenito, con quien secasó y tuvo un hijo y tres nietos.

“Su testimonio ha permitido preservar la memoria colectiva de la comunidad destacando el esuerzo de quienes forjaron la identidad de la ciudad, por ello se considera un justo homenaje a dar su nombre a una calle asegurando que su legado que permanezca en la historia”, se informó.