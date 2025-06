En la jornada de ayer se jugaron los partidos de vuelta de la Copa Neuquén 2025 y dejó varias sorpresas. Alianza logró su pase y ya tiene rival para cuartos mientras que Petrolero define el martes frente a Rincón.

Por ahora, el único partido de cuartos confirmado es el de Alianza vs Maronese. Si el martes logra avanzar Petrolero o Rincón los cruces cambian para el resto de los equipos.

Si pasa Petrolero, los cruces son: Alianza vs Maronese, Independiente vs Petrolero, San Lorenzo vs Río Grande y Don Bosco con Pacífico. En el caso de que pase Rincón los cruces quedan de la siguiente manera: Alianza vs Maronese, Independiente vs Río Grande, Deportivo Rincón vs Pacífico y San Lorenzo vs Don Bosco. Información de El Valle Futbolero en Facebook.

script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3073772191953149″ crossorigin=”anonymous”>