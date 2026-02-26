Comenzó la vendimia en la Bodega Municipal de Cutral Co

Durante el mes de mayo se llevarán adelante las tareas de poda, fundamentales para preparar las plantas de cara a la próxima producción.

La Bodega Municipal Agua de Fuego inició oficialmente la vendimia 2026 en los cuadros productivos ubicados en Filli Dei y sobre Ruta 22, marcando el inicio de una nueva temporada vitivinícola en la ciudad de Cutral Co.

La cosecha de uvas constituye una etapa clave dentro del proceso de elaboración del vino, ya que define las características que tendrá el producto final. En este sentido, el equipo técnico de la bodega se encuentra trabajando intensamente en el sector de Ruta 22 con la recolección de variedades blancas, mientras que las tareas comenzaron el lunes en el predio de Filli Dei con la cosecha de Sauvignon Blanc, Chardonnay y Pinot Noir.

Las técnicas agropecuarias Ivana Salgado y Claudia Cifuentes explicaron que las condiciones climáticas de la zona, especialmente la amplitud térmica, favorecen una maduración óptima de la uva, un factor determinante para obtener vinos equilibrados y de calidad. Asimismo, adelantaron que durante el mes de mayo se llevarán adelante las tareas de poda, fundamentales para preparar las plantas de cara a la próxima producción.

Por su parte, Marcela Pavón, encargada de la Bodega Municipal, señaló que este miércoles comenzará la molienda de la uva, momento en el cual el enólogo interviene directamente en el proceso de elaboración del vino.