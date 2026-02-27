El Consejo provincial de Educación dará puntos extra a docentes recibidos en Neuquén

Hay menos horas disponibles y hubo quejas porque los cargos quedaban para docentes de otras provincias

La migración de docentes de otros puntos del país hacia Neuquén es un proceso histórico que se mantiene a lo largo de los años pero que se profundiza cuando transcurren crisis económicas a nivel nacional.

En 2026, luego de la realización de las asambleas de cargos titulares, interinos y suplente se observó otra realidad: la aplicación de controles a las licencias médicas hizo que haya menos horas disponibles y allí comenzó la disputa por los cargos entre docentes neuquinos y migrantes.

En ese contexto, este jueves el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) aprobó por mayoría e iniciativa del Poder Ejecutivo una resolución que establece pautas de valoración para el acceso a cargos y horas docentes, que contempla, en Títulos y Antecedentes un ítem vinculado a la condición de egresados neuquinos. Lo llamó Item Neuquinidad.

Es probable que haya sido tarde esta decisión porque las asambleas ya se llevaron a cabo. Se informó que esta resolución determina diferentes puntajes para los docentes de nivel Primario, Secundario, Superior No Universitario y Universitario (para egresados de la UNCo, UNRN, UFLO y Universidades de gestión privada con sede física en la provincia del Neuquén).

“La normativa apunta a la jerarquización de la formación académica respecto a los años y cargas horarias acreditados en ese proceso. Atendiendo a generar equidad a la hora de asignar puntaje es que se implementa el ítem “Neuquinidad”, que otorgará un plus a egresados de institutos y universidades regionales”, se informó oficialmente.