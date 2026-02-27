Tiroteo en la cancha del Peñi Trapun: realizaron tres allanamientos para secuestrar armas

En la mañana de hoy se realizaron tres allanamientos en el barrio en las viviendas de los implicados en el tiroteo que puso en pánico a los chicos que entrenaban en la cancha.
La policía ingresó esta mañana a los tres domicilios, para secuestrar armas de fuego e identificar a los presuntos autores de la trifulca en inmediaciones de la cancha.
La fiscalía informó que los procedimientos fueron positivos. “En pocos días vamos a realizar la formulación de cargos a las dos personas involucradas, que están identificados”, dijo el asistente letrado, Federico Cuneo.