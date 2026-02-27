Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que será una jornada con cielo parcialmente nublado y viento de 65 kilómetros por la noche.
La temperatura máxima para hoy será de 30° Centígrados y la mínima de 18°. El viento se presentará del este a 19 kilómetros con ráfagas de 37 kilómetros cerca del mediodía. Hacia la noche rotará del oeste a 25 kilómetros con ráfagas de 65 kilómetros por hora.
El cielo estará con nubles y claros durante en el día y para la noche se presentará mayormente nublado y con un 40% de probabilidades de lluvias débiles y baja sensación térmica. A la noche, entonces, habrá viento, frío y posibles lluvias
Para el sábado, la temperatura máxima está prevista en 27° Centígrados y la mínima de 13°, con persistencia de viento.