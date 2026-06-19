Por la sequía, hacen obras en el sistema de riego de Picún Leufú

Producción informó las obras que realiza y los productores expresaron sus preocupaciones en una reunión de trabajo

Se viven tiempos de sequía y hay preocupación entre los productores agropecuarios de la región Limay Medio.

En la localidad de Picún Leufú se realizó una reunión de la que participó la intendenta Perla Díaz, representantes de Producción de provincia y productores de la zona.

Desde el gobierno provincial se informó que la secretaría de Producción e Industria avanza en una agenda integral sobre el sistema de riego de Picún Leufú que implica, entre otros aspectos, el mantenimiento y la limpieza de canales en temporada de monda, y una reunión de articulación con la Comisión de Riego en la que se presentó el informe de relevamiento de las obras realizadas.

En la reunión entre autoridades y equipo técnico de la secretaría de Producción e Industria y la Comisión de Riego se habló sobre las obras para garantizar el abastecimiento de agua durante los períodos de mayor demanda, asegurar el correcto funcionamiento de la estación de bombeo y ejecutar obras estratégicas para la sostenibilidad del sistema. En este sentido, se destacó la construcción del desarenador, una intervención fundamental para proteger los equipos de bombeo, prolongar su vida útil y mejorar la eficiencia operativa.

En los parajes El Sauce y Limay Centro se ejecutaron tareas de limpieza en la bocatoma de margen izquierda con continuación sobre el canal (aproximadamente 550 metros), y limpieza por embanque en el canal margen derecha del sector Canal Comunidad Marifil, con un avance de alrededor de 1,5 kilómetros.

Los trabajos contemplan el mantenimiento de la calle de servicio del canal principal, reparación de banquinas, reparación de puertas de compuertas que se encontraban deterioradas, limpieza de bocatomas y desembanque de canales.

Asimismo, se avanza en la apertura de un canal nuevo que permitirá incorporar entre siete y ocho productores al sistema de riego del valle, ampliando la superficie productiva de la zona.

Durante el encuentro revisaron las tareas de limpieza y mantenimiento en curso, y se recibieron inquietudes y aportes del Consorcio y la Comisión de Regantes, así como del equipo técnico de Recursos Hídricos respecto del estado del bombeo y los alcances de las obras en marcha.