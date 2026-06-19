Picún Leufú: rechazaron un planteo que hizo el acusado de matar a otro hombre

El hecho ocurrió en noviembre de 2025. El acusado es Eliseo Uircán y la víctima fue Gustavo Santos Villar.

Esta mañana, el tribunal de Impugnación integrado por Juan José Eulogio; Andrés Repetto y Estefanía Sauli rechazó por unanimidad el pedido que hizo la defensa particular de un hombre que está condenado por matar a otro en Picún Leufú. Además, deberá afrontar las costas de esta instancia del proceso.

Es Eliseo Uircán, que después del acuerdo parcial que alcanzado en mayo pasado fue condenado por el homicidio de Gustavo Santos Villar. Este hecho ocurrió en la madrugada del 8 de noviembre de 2025 en Picún Leufú.

En este momento, Uircán estaba asitido por el ministerio Público de la Defensa. Sin embargo, luego resolvió cambiar a una defensa particular de un abogado. Fue precisamente el profesional particular quien presentó el recurso de impugación.

Los jueces Eulogio, Repetto y la jueza Sauli dispusieron por unanimidad rechazar esa impugnación impulsada por el defensor particular. Le informaron a Uircán que no fue admitido el recurso presentado en esta etapa. Y que lo puede hacer en otra instancia posteiror del proceso, cuando se haga el juicio donde se le impondrá la pena a cumplir. Es decir, la cantidad de años que deberá purgar.

Además, de declarar la inadmisibilidad del recurso presentado por la defensa particular, dispuso que Uircán cargue con las costas del proceso.

La familia de la víctima Gustavo Santos Villar está constituida como querellante y está representada por el abogado Omar Pérez. En la audiencia de hoy que se hizo en la sala II de la Oficina Judicial de Cutral Co y por la fiscalía estuvieron Mayra Febrer y Matías Alonso; junto al abogado Pérez y vía Zoom lo hizo el tribunal y el acusado.

Eliso Uircán fue acusado de homicidio (Foto: archivo)

Qué ocurrió en Picún Leufú

Uircán fue acusado por el homicidio de Villar. En toda la primera etapa de la investigación fue asistido por el Ministerio Público de la Defensa. Sin embargo, después del acuerdo parcial alcanzado, Uircán cambió su defensa por un abogado particular, quien planteó la impugnación al acuerdo. Esa fue la situación que se dirimió en la audiencia de esta mañana.

En mayo de este año, la fiscalía para hacer la acusación planteó que el día del homicidio hubo discusión con agresiones físicas mutuas en la vía pública, alrededor de las seis de la mañana. Minutos más tarde volvieron a encontrarse a pocas cuadras y se produjo un intercambio de insultos.

En la reconstrucción del hecho presentada por la fiscalía, tras esa discusión el imputado se dirigió a la casa de un amigo, tomó un arma de fuego y fue hasta el domicilio de la víctima, ubicado en el barrio La Esperanza.

La fiscalía resaltó que Santos Villar salió de la vivienda con un machete y el imputado efectuó un primer disparo que no impactó sobre la víctima, quien se abalanzó sobre él. Luego se produjo un segundo disparo que dio en la zona abdominal y provocó heridas que posteriormente causaron la muerte.

El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Al momento de homologar el acuerdo, el juez de Garantías, Ignacio Pombo explicó al imputado el alcance del procedimiento y le consultó si comprendía que la fiscalía había reunido evidencia que, en caso de avanzar a juicio, podía derivar en una condena.

El magistrado le preguntó si renunciaba a su derecho a ser juzgado en un juicio oral y si reconocía haber causado la muerte de Santos Villar con una escopeta. “Calibre 22, sí, sí”, respondió el acusado.

Tras ello, Pombo resolvió homologar el acuerdo al entender que estaban reunidos los requisitos legales para declarar su admisibilidad y, en consecuencia, lo declaró penalmente responsable.