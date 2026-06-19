LIFUNE emite duras sanciones tras los incidentes entre Patagonia y San Patricio

Jugadores, cuerpo tecnico y colaboradores fueron sancionados

El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol del Neuquén, mediante su acta 24, dictó suspensiones provisionales y la clausura preventiva del estadio de Patagonia tras los hechos de violencia ocurridos al finalizar el encuentro de la fecha 14

. Los incidentes, que incluyeron agresiones físicas entre jugadores, cuerpos técnicos y allegados, se produjeron en el sector de vestuarios luego de que el partido terminara empatado 1-1.

El tribunal basó su resolución en los informes arbitrales, policiales y las imágenes del streaming oficial. Como consecuencia, se decretó la suspensión provisional y el bloqueo en el sistema COMET para los siguientes involucrados:

Club San Patricio: Los jugadores Isaac Chavan, Bernardo Deliso, Axel Paz, Ángel Ybarra, Agustín Osterrieth y Lautaro Silva; además del DT Mario Martínez, el ayudante Sebastián Caballero, el utilero Héctor Gualmes y César Loizo del cuerpo técnico.

Los jugadores Isaac Chavan, Bernardo Deliso, Axel Paz, Ángel Ybarra, Agustín Osterrieth y Lautaro Silva; además del DT Mario Martínez, el ayudante Sebastián Caballero, el utilero Héctor Gualmes y César Loizo del cuerpo técnico. Club Patagonia: Los futbolistas Bruno Pereira, Juan Cruz San Miguel, Julián Campillo, Lautaro Giménez y Bautista Retamozo.

Asimismo, se confirmó la clausura preventiva del estadio del Club Patagonia para las categorías Primera y Reserva. Esta medida responde a las “graves falencias de seguridad” detectadas en la zona de vestuarios y el acceso de personas no autorizadas a dicho sector.

Los clubes y los implicados tienen plazos definidos para presentar sus descargos:

Las autoridades institucionales deben entregar sus informes antes del viernes 19 de junio . En este punto, el presidente de San Patricio deberá ratificar o rectificar un comunicado emitido en redes sociales, mientras que la presidenta de Patagonia deberá detallar las fallas operativas de seguridad.

. En este punto, el presidente de San Patricio deberá ratificar o rectificar un comunicado emitido en redes sociales, mientras que la presidenta de Patagonia deberá detallar las fallas operativas de seguridad. Los jugadores y miembros de los cuerpos técnicos sancionados tienen tiempo hasta el viernes 23 de junio a las 20:00 horas para presentar su defensa formal por correo electrónico.

El Tribunal mantendrá abiertas las investigaciones y ha solicitado información complementaria a la Comisaría correspondiente para dictar un fallo definitivo.