Avanza el acuerdo Mercosur–Unión Europea: buscan reducir aranceles y favorecer exportaciones

Según explicó Pablo Cervi, el tratado apunta a eliminar de manera progresiva cerca del 90% de los aranceles

El senador nacional Pablo Cervi (La Libertad Avanza) destacó los avances en el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, al señalar que el entendimiento permitiría reducir aranceles y mejorar las condiciones de acceso de los productos argentinos a uno de los mercados más importantes del mundo.

Según explicó el legislador, el tratado apunta a eliminar de manera progresiva cerca del 90% de los aranceles y habilitar un acceso preferencial a un mercado de más de 450 millones de personas, que representa alrededor del 30% del PBI mundial. En ese marco, sostuvo que el acuerdo podría generar mayores oportunidades para las exportaciones argentinas y fortalecer sectores clave como la agroindustria, la energía y las economías regionales.

Cervi remarcó que actualmente existe una distorsión que perjudica el agregado de valor a la producción nacional. Como ejemplo, indicó que la exportación de peras paga aranceles que oscilan entre el 5% y el 10,4%, mientras que la manzana tributa entre el 4% y el 8%. Sin embargo, cuando esos productos se industrializan y se exportan como jugo, el arancel de ingreso a Europa supera el 20%.

“El sistema genera un doble castigo: por un lado, una carga impositiva interna que encarece producir, y por otro, aranceles externos que penalizan la industrialización”, señaló. En ese sentido, afirmó que el acuerdo con la Unión Europea permitiría avanzar en la corrección de esa situación, al reducir barreras tanto para productos primarios como para aquellos con mayor valor agregado.

Finalmente, el senador vinculó este avance con la política de apertura comercial impulsada por el presidente Javier Milei, y consideró que una mayor integración internacional podría traducirse en más exportaciones, inversión y generación de empleo. “La Argentina crece cuando produce, exporta y compite”, concluyó.