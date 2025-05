Polémica por la orden de la subsecretaría de Control Urbano: organizaciones proteccionistas denuncian criminalización de la empatía y falta de políticas públicas de fondo

Vecinos del barrio Parque Este de Cutral Co recibieron esta semana intimaciones municipales para retirar de sus veredas las cuchas que construyeron con recursos propios para brindar abrigo a perros en situación de calle. La medida, ordenada por la subsecretaría de Control Urbano, generó indignación en la comunidad y un enérgico repudio por parte de organizaciones de protección animal.

“Fuimos varios los que recibimos la notificación. Entendemos que hay una problemática con los perros sueltos, pero esto no es una solución: no están yendo contra quienes abandonan a los animales, sino contra quienes les dan un resguardo”, expresó la organización Almas Rescatando Animales Vulnerables.

La notificación oficial, emitida bajo la Ordenanza Municipal 2092/06, otorga 72 horas para el retiro de las estructuras. “En caso de que el vecino no procediera al retiro de la construcción de referencia y al/los canes que habitan en dicho habitáculo, la municipalidad de Cutral Co, a través de las áreas pertinentes, procederá al retiro del habitáculo y de los canes que no registren propietario una vez vencido el plazo”, señala el documento.

Desde la organización denunciaron en redes sociales que la decisión “criminaliza la empatía” de las personas que buscan proteger del frío a animales abandonados. “Estas cuchas son muchas veces el único resguardo que tienen perros. Retirarlas sin ofrecer alternativas es condenarlos”, advirtieron.

Qué dice la norma

La ordenanza invocada en la notificación N° 2092/06 regula las responsabilidades de los propietarios de perros. Entre otras disposiciones, obliga a los tenedores a brindarles “refugio adecuado”, impedir que deambulen libremente por la vía pública y recoger sus deposiciones.

Sin embargo, la norma no contempla expresamente la situación de los animales sin dueño ni establece protocolos para su atención. Tampoco asigna obligaciones al Estado municipal respecto de la protección o el alojamiento de los perros abandonados.