Con una emotiva ceremonia de apertura y la participación de delegaciones de distintas provincias, se inauguró en Cutral Co el 4° Torneo Nacional de Natación exclusivo para atletas con Síndrome de Down, organizado por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD).

El evento se desarrolló en las instalaciones del natatorio municipal y contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas el intendente de la ciudad, Ramón Rioseco; el jefe de Gabinete y Gobierno, ingeniero Walter Mardones; las concejalas Jesica Rioseco y Élida González; el subsecretario de Deportes y Juventud, Juan Pablo Churrarín; y el director del natatorio, Emiliano Ramírez.

Durante el acto de apertura, el intendente Rioseco dio la bienvenida a las delegaciones y resaltó el valor del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo social. “Nuestra apuesta en esta ciudad es a la educación, al deporte y a la cultura, porque eso nos va a permitir, como sociedad argentina, formar una gran camada de seres humanos que hagan crecer a este país y a esta provincia”, afirmó. “La educación y el deporte son lo que nos hace felices”, concluyó.

Por su parte, el director del Natatorio Municipal, Emiliano Ramírez, expresó el orgullo institucional que representa albergar un torneo de estas características: “Como institución, nos llena de orgullo este acontecimiento”.

El torneo reúne a nadadores y nadadoras con Síndrome de Down de diversas regiones del país, en una competencia que promueve la integración, el esfuerzo, la visibilidad y el reconocimiento del deporte adaptado en el ámbito nacional.