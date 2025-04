Hoy se cumplen 28 años del homicidio de Teresa Rodríguez, la vecina que fue alcanzada por un disparo cuando estaba a metros de la ruta 17, en Plaza Huincul. Su muerte movilizó a las dos comunidades y empezó lo que se denominó segunda pueblada.

Por su muerte no hubo culpables. Desde que se produjo el enfrentamiento entre manifestantes y los efectivos de la Policía de Neuquén que terminó con su vida, sus padres reclamaron año a año por justicia que no les llegó. Fallecieron los dos.

Hoy, el gremio docente ATEN hará un acto para recordarla, en el bulevar cerca del puente donde encontró su muerte. Será a las 10:30.

Desde la Familiares de Detenidos Desaparecidos, ex Presas Presos y perseguidos políticos de Cutral Co y Plaza Huincul adhirieron al acto. Dejaron su mensaje.

“Recordamos cuán impunemente y por desidia del Estado cae muerta Teresa, golpeada por una bala que salió del arma disparada por el gatillo del Estado Provincial y con la decisión y mirada del Poder Judicial, acciones que fueron réplicas de instituciones represoras que aún hoy buscamos dejar atrás”, refirieron.

Y agregaron: “Teresa no debió haber muerto; sus padres no debieron dejar éste mundo habiendo transitado durante años la injusta ausencia de una hija; los hijos de Teresa no debieron perder a su madre en manos del Estado; los hermanos y demás familiares de Teresa no tenían ni tienen por qué recorrer aún hoy el duelo”.