Esta mañana como estaba previsto, se hizo el acto para recordar el desalojo de la Ruta 22 y de la provincial 17, donde murió la vecina Teresa Rodríguez, en Plaza Huincul.

ATEN, el gremio docente hizo la convocatoria y a pocos metros del puente que tiene el nombre de la muchacha, se hizo el acto que contó con la participación del secretario general, Marcelo Guagliardo, referentes de los distintos espacios dentro del sindicato y representantes de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y expresos políticos, como Pedro Maidana.

“Recordamos cuán impunemente y por desidia del Estado cae muerta Teresa, golpeada por una bala que salió del arma disparada por el gatillo del Estado Provincial y con la decisión y mirada del poder judicial, acciones que fueron réplicas de instituciones represoras que aun hoy buscamos dejar atrás”, leyó Maidana.

Agregó que: “Teresa no debió haber muerto; sus padres no debieron dejar éste mundo habiendo transitado durante años la injusta ausencia de una hija; los hijos de Teresa no debieron perder a su madre en manos del Estado; los hermanos y demás Familiares de Teresa no tenían ni tienen porque recorrer aún hoy el duelo a partir de tan infame accionar de los funcionarios que todavía, enquistados en el poder para sostener sus intereses, intentan frenar y detener la lucha de los trabajadores y trabajadoras, incluso con protocolos de seguridad” .

Gustavo Meliqueo habló en representación de Tribuna Docente y dijo que: “Son 28 años de impunidad para la clase trabajadora y estas fechas son para reflexionar sobre el lugar que cumplimos como militantes y organización. En un momento tan duro como atraviesa el país y la provincia”,

La secretaria de la seccional local, Viviana Sandoval describió que esa mañana, con una bala que se sabe provino de la Policía, porque: “los registros de ese momento daban cuenta que era la Policía que se lleva la vida de Teresa”. Subrayó que no hubo culpables y hasta llegaron a hablar de un francotirador. “Ese día, después de la muerte de Teresa estas dos comunidades se volvieron a levantar”. Y hoy, a 28 años, “volvemos a encontrar una política neoliberal”.

Para el cierre, el secretario general, del sindicato docente, Marcelo Guagliardo señaló que hoy: “No podemos volver a repetir una historia de represión y muerte en Argentina como sociedad no podemos permitirlo”. Y recalcó que esa muerte: “quedó impune”.