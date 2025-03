El referente del sector Kolina del PJ neuquino, Carlos Beto Vivero habló en una radio local sobre el escenario de las próximas elecciones legislativas pero también dejó sus impresiones sobre los dos intendentes de la comarca petrolera.

“Habitualmente estoy pasando por Cutral Co y Plaza Huincul porque viajo mucho por el interior”, dijo el ex diputado peronista. Y en ese recorrido opinó “se ve muy linda Plaza Huincul, el desarrollo de la obra pública era necesario, es una ciudad atravesada por una ruta nacional, una ciudad con mucha transitabilidad, era importante y necesario potenciar el embellecimiento pero también una ciudad con servicios, con obras que hacen al crecimiento que ponen a Plaza Huincul con un crecimiento a tono con lo que ha pasado en Cutral Co”.

Y consideró que si antes no ocurría “hubo desidia, ineptitud o es un escenario de corrupción, lo decidirá la justicia”.

En el programa que conduce Gabriel Galarza para FM La Roca, Vivero reclamó porque en el PJ neuquino no hay apertura para nuevas figuras y levantó la posibilidad de que Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue pueda ser candidata en vez de los familiares de los dirigentes de siempre. Kolina no participó de la última reunión encabezada por Ramón Rioseco y Oscar Parrilli.

Por otra parte, en su análisis de lo que serán las próximas elecciones, consideró que la gente elegirá entre apoyar o no el modelo de Javier Milei “que no ha tomado ninguna medida para beneficiar a los argentinos”. Pero también que la discusión sea local, de agenda neuquina.

En ese contexto, criticó que en el PJ neuquino no haya renovación, que no se convoque a todos los sectores. Específicamente sobre Ramón Rioseco, consideró que “es el único dirigente real que había en la reunión pasada, que tiene votos propios, la gente lo conoce en territorio” pero dijo que era necesario “que él fuera candidato, no su apellido, él debería ponerse la camiseta en fórmula con Gentile” por lo que no estaría de acuerdo con una eventual candidatura de Jesica Rioseco.

Respecto de Comunidad, Vivero cree que sus posibilidades electorales disminuyeron “porque vino como la renovación del MPN y ahora tiene a todo el MPN en sus filas, es un MPN rancio”.