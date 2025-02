Esta noche, un grupo de vecinos que denuncia haber sido estafados con loteos resolvieron protestar sobre la Ruta 22, a la altura de Senillosa. Sin embargo, el bloqueo no es total, porque permiten el paso cada quince minutos. Esa era la situación, al menos hasta las 22. No descartan profundizar la protesta.

“Hay 125 lotes los que no son regularizados, no hay agua, hay un solo medidor de luz para todo. Hay 72 niños, personas con discapacidad, adultos mayores. Nos tratan como una toma y no lo somos porque todos compramos. Hay más de 100 denuncias en fiscalía”, señaló una de las vecinas.

Reclamaron que el intendente de Senillosa, Lucas Páez, resuelva la situación tal como se había comprometido con anterioridad.

No descartan profundizar la protesta. Sin embargo anoche ya se observó la presencia de efectivos policiales y de Gendarmería Nacional.