En un recorrido por la Ruta Provincial 17, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, encabezó una reunión informativa con más de un centenar de trabajadores petroleros.

Acompañado por un camión atascado en los profundos pozos de tierra suelta que caracterizan el tramo más dañado, Rucci expresó su preocupación por el estado de las rutas en la Comarca Petrolera y la Ruta del Petróleo en Añelo.

“Los caminos están totalmente deteriorados, no se ve nada, no hay aporte de material, no hay riego” subrayó Rucci, refiriéndose a las dificultades y los peligros que enfrentan los trabajadores y como exponen sus vidas al recorrer estas rutas.

El dirigente también criticó la diferencia en la infraestructura vial entre las rutas utilizadas por la empresa estatal y las que deben recorrer las demás petroleras.

“Fijate vos que la gente de YPF, por ejemplo, entra en un camino totalmente exclusivo para ellos, donde tienen un acceso en muy buenas condiciones. A estos caminos destruidos no los transitan” denunció Rucci.

“Lo que estamos tratando de hacer es que las empresas productoras tomen conciencia de que los compañeros tienen un desgaste tremendo en los diagramas y, encima, transitar por estos caminos es un peligro. Así que esto es una cuestión de seguridad”, enfatizó Rucci.

Por último, el dirigente reiteró el compromiso del sindicato de seguir luchando por soluciones inmediatas. “En lo que es seguridad, no vamos a ir un metro para atrás”, concluyó.