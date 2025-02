El Centro de Educación Física (CEF) N°2 de Cutral Co y Plaza Huincul emitió un comunicado informando a la comunidad que, pese a tener planificadas todas las actividades del Plan de Verano, aún no cuentan con un espacio físico donde desarrollarlas. Esta situación afecta a más de 300 familias y, según la institución, debe ser resuelta por las autoridades del Consejo Provincial de Educación.

Desde la entidad expresaron su compromiso con la comunidad y recalcaron que la falta de infraestructura no es una responsabilidad del CEF, sino una cuestión que debe ser atendida a la brevedad por los organismos pertinentes. En relación a este inconveniente, en la mañana prevista al inicio de actividades, el director del CEF Fredy Diocares explicó la situación a través de una entrevista.

“Estamos viendo cómo podemos reorganizar y reestructurar para poder realizar la colonia de verano que todos los años se lleva a cabo en nuestro Centro de Educación Física”, comentó Fredy, quien se disculpó con las familias afectadas.

Además, destacó que la colonia de verano, que debía iniciar este lunes 3 de febrero en el Club Silam, no podrá comenzar debido a la falta de un acuerdo con el club, que se enteraron de manera imprevista el pasado viernes. “Nos llaman desde la Dirección General de Educación Física y nos avisan que no tenemos lugar, que no se cerró el convenio con el club Silam,” explicó Fredy.

A pesar de la situación, Fredy destacó que están buscando alternativas, como el Club Plaza, para poder llevar a cabo las actividades. “Estamos a la espera del llamado telefónico para que nos informen dónde vamos a trabajar,” añadió. En su comunicado, el CEF N°2 también informó que se notificará oportunamente a las familias inscriptas sobre la nueva fecha de inicio y el lugar donde se desarrollarán las actividades.