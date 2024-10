Se llevó a cabo una rueda de prensa para presentar el 1er Festival Ciclístico Infanto-Juvenil, que se enmarca en las celebraciones por el 91° Aniversario de la ciudad de Cutral Co. Este emocionante evento se desarrollará el próximo domingo 13 de octubre a partir de las 10:00 hs en la pista del Parque Industrial y está dirigido a las categorías menores, desde los 2 hasta los 18 años. La actividad es organizada por la Municipalidad de Cutral Co, a través de la Subsecretaría de Deporte y Juventud, en colaboración con la Federación Neuquina de Ciclismo y la Subcomisión de Ciclismo del Círculo Policial Neuquino.

El intendente municipal, Ramón Rioseco, expresó: “Va a ser una actividad hermosa que servirá como antesala a la Vuelta Ciclística, que también se realizará en breve. Queremos invitar a la comunidad a practicar este gran deporte, que nuestra escuelita municipal ha fomentado durante mucho tiempo. Como estado municipal, promovemos constantemente la actividad deportiva, y el ciclismo no es la excepción. Cutral Co se ha convertido en el epicentro del ciclismo en nuestra provincia, y esto es muy importante para nosotros. Este evento se complementa con la Vuelta Ciclística, permitiendo la participación de infancias y adolescentes en categorías que no compiten a nivel nacional”.

Por su parte, Marta Rosas, representante de la Federación Neuquina de Ciclismo, comentó: “Nos concentramos a las 10:00 hs y la largada oficial será una hora más tarde. Habrá modalidades competitivas con la entrega de trofeos y medallas, y todos los inscritos podrán participar con cualquier tipo de bicicleta. Hasta el momento, contamos con la confirmación de 15 escuelitas de diversas localidades de la región, incluyendo Allen, Lamarque, y Rincón de los Sauces, además de instituciones de Cutral Co y Plaza Huincul”.