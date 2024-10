Alianza y Petrolero adelantan sus partidos de primera para hoy. Rivadavia juega con horario normal en el bloque mayor y menor.

Alianza adelanta su partido por el inicio del regional. Juega a partir de las 21:30 en primera frente a Bicicross con transmisión de 299 Deportes. El resto del bloque mayor juega el día domingo desde las 9 de la mañana. El bloque menor tendrá doble jornada. Viaja el viernes a Neuquén para recuperar la fecha frente a Pacifico y el sábado juega como local frente a San Lorenzo. El Femenino juega como local frente a Bicicross el día sábado.

Petrolero también juega esta tarde frente a Pacifico en Neuquén. El Matador juega únicamente en primera a partir de las 20:30 horas. Las demás categorías del bloque mayor juegan el día domingo a partir de las 9 de mañana en Neuquén. El bloque menor viaja nuevamente al igual que el Femenino. El bloque menor juega frente a Centenario el sábado a partir de las 10 de la mañana y el femenino visita a Unión Vecinal en Neuquén.

Rivadavia en el bloque mayor juega frente a Deportivo Confluencia a partir de las 10 de la mañana el día domingo. El sábado a partir de las 10 de la mañana Rivadavia juega frente a Unión de Zapala en el bloque menor como así también en el Femenino.

Las predecimas juegan en la cancha del Tigre el día domingo luego de los partidos de Primera. los partidos son Petrolero B vs Argentinos a las 18:30, Rivadavia vs Petrolero A y cierra el domingo Sacachispas vs Alianza a las 21 horas.