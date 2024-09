En la tarde de ayer, el cuerpo técnico de la Selección Neuquina de fútbol masculina estuvo en el Alvaro Pedro Ducas para realizar las pruebas de jugadores en la categorías Sub 17 (2007/2008) Sub 15 (2009/2010) y Sub 13 (2011/2012).

Participaron chicos de Alianza, Petrolero Argentino, Rivadavia, Bicicross, Unión de Zapala y Don Bosco. El cuerpo técnico integrado por Roger Morales, Pablo Maljasian y Fabián Tardela estuvieron con los chicos de los clubes mencionados para verlos jugar.