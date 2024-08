Esta tarde se produjo una explosión en un tanque de 200 litros (como los que se usan para hacer parrillas) dentro del predio de la empresa El Pampeano.

Intervino de inmediato el personal de seguridad de la empresa y también la ambulancia del hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul, que trasladó al menos a una persona.

No hubo incendio y por ello, si bien concurrieron los bomberos voluntarios, no intervinieron. No fueron convocados por la empresa sino que habían actuado de oficio.