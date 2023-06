Se trata de Alberto Guariglia, quien se contactó con este medio para contar su historia y visibilizar su pedido de búsqueda a una mujer que dijo ser su hermana, una vecina de Cutral Co.



Alberto Guariglia, se llama igual que su padre, a quien apodaban Negro y que murió en el año 2004 en la provincia de Buenos Aires. Luego de la muerte del hombre, una mujer se contactó telefónicamente con su hijo, también llamado Alberto, diciendo que era su hermana y que era de Cutral Co sin dar mayores detalles, le aclaró que no quería causar problemas y cortó.

Guariglia comenta que siempre tuvo ganas de conocer a la mujer que realizaó el llamado y que no se animaba a dar ese paso hasta el día de hoy. Su padre vivió en Cutral Co hasta el año 1957 y trabaja como viajante de ropa por toda la Patagonia y su abuelo fue comisario de territorio en la localidad.

El hijo de Alberto, hoy un maestro mayor de obras de 64 años, jubilado, busca a la mujer que lo llamó hace 19 años para poder conocerla. Para aportar cualquier información, el número de contacto es el de la esposa de Guariglia, Paola Copello 299 461-8967 o por las redes sociales @paocopello